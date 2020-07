Bioboeren warskôgje: útkeapjen boeren is inkeld oplossing foar de koarte termyn

De Boalserter foarsitter Wytze Brandsma fan dy biologyske boeren tinkt dat op 'e lange termyn in oergong fan de hiele sektor nei in minder yntinsive, biologyske wize fan buorkjen in goed alternatyf is foar it útkeapjen fan boeren by natuergebieten. Ek om't je dêrmei oare doelen lykas in grutter bioferskaat en minder CO2-útstjit tichterby helje. Hy tinkt dat dy oergong nei biologysk buorkjen yn fiif oant tsjien jier tiid te dwaan is. Underwilens giet de skaalfergutting troch en komme de typysk Fryske famyljebedriuwen ûnder druk te stean.

"Wy kinne folle mear dwaan"

Wytse Brandsma oer it risiko dat je nimme as je je tefolle rjochtsje op oplossingen foar ien probleem op de koarte termyn: "Dan wurdt der in hiel soad mienskipsjild útjûn om dy boeren op te keapjen wêrby't der tocht wurdt dat dat in oplossing is. Mar der binne bettere oplossingen te betinken dy't ek op lange termyn bydrage oan de doelstellingen dy't wy hawwe op it mêd fan bioferskaat en klimaat. Ik tink dat wy folle mear dwaan kinne as dêr't de provinsje no nei sjocht."