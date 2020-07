Ysbrand Galama springt yn Winsum persoanlik rekôr fan 21.53 meter

By de senioaren gie it earste plak yn de foarronde nei Ysbrand Galama (21.53), it twadde plak nei Nard Brandsma fan Warkum (19.51 meter) en Thewis Hobma fan Harns (18.55 meter). By de froulju wie de einstân Marrit van der Wal fan it Heidenskip (15.90 meter), Sigrid Bokma fan Hylpen (14.31 meter) en Anneke Broersma fan Lemelerveld (14.05 meter). By de junioaren einige de foarronde yn: Rutger Haanstra fan It Heidenskip (18.30 meter), Riemer Durk Krol fan Heech (16.60 meter) en Peter Faber fan Oldehove (16.33 meter).

Yn de topklasse foarronde fan de jonges gie it earste plak nei Wytse Steensma fan De Jouwer mei 16.65 meter. Nûmers twa en trije waarden Douwe Abma fan Hommerts (15,84 meter) en Jelmer de Jong fan Tsjom (14.74 meter). By de famkes topklasse gie de winst nei Inger Haanstra fan It Heidenskip, sy sprong 14,45 meter. Twa en trije binne Pytrix Westra fan Burgum (13.73 meter) en Hanneke Westert fan Snits (13.67 meter) wurden. Yn de oergongsklasse wie de top trije: Alwin Fonk fan Burgum (18.64 meter), Jesper Demmer fan Warkum (17.40 meter) en Jarno Hoekstra fan Dryslts (16.57 meter).

Mei de twa finales der by einige by de senioaren Ysbrand Galama op it earste plak, folge troch Nard Brandsma en Alwin Fonk. By de froulju wie dat Marrit van der Wal, Sigrid Bokma en Anneke Broersma. De junioaren: Rutger haanstra, Riemer Durk Krol en Peter Faber. En by de jonges Wytse Steensma, Douwe Abma en Germ Terpstra en de famkes Inger haanstra, Pytrix Westra en Hanneke Westert.