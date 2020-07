Man (35) stelt auto, naait út nei ûngelok by Aldehaske en wurdt oppakt

De plysje hie in Burgernetmelding útstjoerd mei it sinjalemint fan de man. In oplettende boarger hie de fertochte sjoen en skeakele de plysje yn. Dy koe de man by in camping oanhâlde. De fertochte besocht him dêr noch wol te ferstopjen, mar dat slagge net.

De man wurdt fertocht fan it stellen fan in auto, ride sûnder rydbewiis, ride ûder ynfloed, besit fan drugs en it ferlitten fan de pleats fan in ûngelok.