Oan de Daniel Bouweswei yn Suwâld hat tusken tiisdeitejûn en woansdeitemoarn in ynbraak west. Tusken 18.30 en 11.00 oere is der ynbrutsen yn in wente oan dy strjitte. Neffens de wykagint fan Suwâld is der in luchtdrukpistoal, in laptop en jild meinommen.