"Ik haw in hekel oan ferlieze, as bern learde ik al dat ik winne moast"

Mei beide manlju hawwe wy it oer winnersmentaliteit, taktyk en de leafde foar de sport. Douwe Visser komt út in echte skippersfamylje. Generaasjes efterinoar sile al. Hans Wassenaar is de earste yn syn famylje dy't op it heechste nivo keatst. Foar beiden jildt dat se troch it coronafirus in jier ekstra de titel kening/kampioen drage meie. Dat fine se spitich, mar se binne fan doel dy ek yn 2021 te behâlden.

Yn de reportaazje oer de histoarje sjogge we by it Salverdaskûtsje. It earste SKS-skûtsje dat no wer yn âlde gloarje opknapt wurdt. De oade komt fan Gjalt de Jong.