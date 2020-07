Ald-turnster docht ferhaal: stikem ite op it húske en mei bloedblierren trochtraine

Ein jierren 80 begûn se as 6-jierrich famke mei turnjen. Se waard op in gegeven momint keazen troch de Wevers foar de seleksje. Se fertelt dat der in hiel hege druk op de trainingen lei. Der waard lang en yntinsyf traind, de druk op de jonge famkes wie grut neffens har. Ek wie der in strafkultuer as se in oefening net goed diene. "Als een oefening niet lukte, kreeg je straftraining, 100 sit-ups of lang in een boogje staan en als ze dan langs kwamen, drukten ze je nog even verder. Een tik op de billen of een schop gebeurde ook wel eens."

Net skopt of slein, wol útskolden

De turnster, dy't no 37 is, fertelt dat se sels net skopt of slein is, mar útskolden waard se wol. Se kaam gûlend thús. Doe is har mem nei Wevers ta gien. Dêrnei barde it by har net mear, by oaren noch wol. "Ik heb het zelf niet zo ondervonden, maar heb het wel bij anderen gezien. Ook meisjes die langer doorgingen hebben er wel last van gehad."

Foarbylden

In tal foarbylden kin de turnster har noch goed heuge, bygelyks oer iten en gewicht. Der wie gjin tiid en romte om te iten, by oerenlange trainingen mochten de famkes allinnich mar wetter drinke. Har mem makke dan bôle en dy iet se dan stikem op it húske op. "Ik had honger en kreeg buikpijn."

Yn skriftkes waard it gewicht skreaun, dat waard bewarre troch de trainers. Dat wagen wie hiel belangryk. Nei de fakânsje waarden de famkes woegen en as se te swier wiene, krigen se dat dúdlik te hearren.