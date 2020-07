Coach Gerben Wiersma fan turnbûn op non-aktyf steld

Gerben Wiersma út Grou, bûnscoach fan de Nederlânske turnfroulju mei foarearst net oan it wurk. Underwilens stelt it bûn in ûndersyk yn nei yntimidaasje en grinsoerskridend hâlden en dragen. Wiersma is sûnt 2010 bûnscoach. It KNGU hat dat woansdeitemiddei bekend makke op in parsekonferinsje. Ek de oare coach fan it Olympysk programma, Vincent Wevers, mei net oan it wurk salang as it ûndersyk rint.