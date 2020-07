Wer twa brêgesteuringen: yn Starum en Toppenhuzen

It is net dúdlik wat der krekt oan de hân is en hoelang't it duorret.

Der ha dizze wike al mear brêgen bûten wurking west. Moandei lei it skipfeartferkear yn de Turfrûte stil omdat de Stokersferlaatbrêge fernield wie troch in sânauto en tiisdeitejûn wie it mis mei de brêge yn Skûlenboarch. Dat waard yn de nacht wer ferholpen.