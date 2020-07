Fryske jachthavens lizze fol; soad drokte op it wetter

De famylje Peeters is foar it earst op fakânsje yn Nederlân. "Dat bevalt heel goed. Het is wel druk, maar we hebben geen haast dus het is niet erg als we een keer moeten wachten." Om plak te krijen hat de heit noch wol in tip: "mijn vrouw belt met de havenmeester, dat is een goede tactiek." Nei Dokkum farre se troch nei Makkum.

150 boaten yn Dokkum

Neffens havenmaster Gerke Jagersma is it net drokker as oars mei de boufak, wol binne der mear fearten. "Ek is it earder begûn as oars. Yn juny lei it hjir al fol. Der binne sa'n 150 lisplakken yn Dokkum, we helpe wol om de boaten safolle mooglik oanskowe te litten. Ast noch wetter sjochst, is de haven net fol. We sykje altyd noch wol in plakje foar de minsken."