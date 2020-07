Twa fertochten fan wenningoerfal Drachten moatte psychologysk ûndersocht wurde

Doe't de fertochten fuort gongen, skeakelen de oerfallers de stroom út, mar se hiene net op it alarmsysteem rekkene. Ien fan de oerfallers liet syn DNA op de kaai fan de meterkast. Nei alle gedachten giet it om it DNA fan in tredde fertochte, in Drachtster fan 19 jier.

Yn april fûn in jonge dy't yn Drachten oan it swimmen wie, it jildkistke. Ien fan de fertochten is minderjierrich, syn saak wurdt achter sletten doarren behannele. Fan dy fertochte is it foararrest yntusken skorst. Hy moat him wol oan in tal betingsten hâlde.

Behanneling letter dit jier

De saak fan de 19-jierrige fertochte is op 30 septimber. De twa fertochten dy't psychologysk ûndersocht wurde moatte, soene earst de dei dêrfoar behannele wurde. Mar omdat it ûndersyk noch net klear is, slagget dat net. De rjochter hat it foararrest fan de twa fertochten mei trije moannen ferlinge.