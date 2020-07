Ljouwerter City Train spant dochs koart pleit oan

De City Train yn Ljouwert stapt dochs nei de rjochter fanwege de coronamaatregels dy't oplein binne. Neffens eigener Jelle de Visser fan it toeristetreintsje hawwe de plysje en it stedstafersjoch foarige wike sein dat op alle banken yn it treintsje minsken sitte mochten, om't tusken de bankjes plestik skermen oanbrocht binne.