LIVE: PC Kafee

Der is dit jier gjin PC yn Frjentsjer op de fyfde woansdei, mar folslein stil is it op it Sjûkelân ek wer net. Der is in junioarepartij en Omrop Fryslân hat de hiele dei omtinken foar de ikoanyske keatsdei. Fan 18.00 oere ha we in oere lang it PC Kafee. Mei nostalgy, sterke ferhalen, muzyk en in kollum. Dat is dan live te folgjen op de radio en yn dit berjocht.