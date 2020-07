Simmerblog: Simmer yn Bakkefean

"We hebben nu zo'n 260 cavia's", seit Silvia Flantua fan de opgfang. "Maar een paar maanden geleden hadden we er wel 600. Door corona wilden mensen een huisdier." Se is 23 jier lyn mei de biste-opfang begûn yn Utrecht. "We kregen een paar cavia's en later ook van een vuilnisman en toen er 70, 80 waren, zeiden we dat er maar een stichting van moesten maken."

Wat is der sa leuk oan it bist? "Een cavia is verslavend, het is gewoon een heel leuk beest." Se is faak speeddates oan it regeljen foar in mantsje of in wyfke derby.

Op 'en doer nimt Ingeborg van Veen it stokje oer. "Ik wil met cavia's mensen bezoeken in verzorgingstehuizen."

It kaviadoarp is inkeld op ôfspraak te besykjen.