LIVEBLOG: Alternative PC-dei op it Sjûkelân

Geert van Tuinen praat ûnder oare mei it winnende partoer út 1970: Gerrit Okkinga, Klaas van Wieren en Dirk Talsma. Hoe is it no mei de manlju, hoe sjogge sy werom op harren PC en is der in soad feroare yn it keatsen?

Ferline jier wie it partoer Marten Bergsma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar mei 5-2 6-4 te sterk foar favoriten Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. Hoe is it foar harren dat se no gjin titel ferdigenje kinne? En dat der dit jier mar sa'n bytsje keatst wurde kin?

Aldste PC-kening

Dêrnjonken komt de âldst noch libjende PC-kening oan it wurd, Jan Sijtsma, dy't de PC yn 1957 wûn. We prate ek mei fêste supporters en frijwilligers. En fierder noch in hiel soad moaie ferhalen, muzyk en sfear.