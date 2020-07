It giet min mei swietwetterfisken, mar Fryslân docht goed wurk

De stichting fan Berkhuysen is ien fan de opdrachtjouwers fan it ûndersyk, dat útfierd is troch ûnder oare de Ryksuniversiteit Grins. Dat it sa min giet, komt troch barriêres yn it wetter. "In Nederland hebben we al heel lang allerlei gemalen, stuwen en dammen in het water. Dat blokkeert de routes van de dieren." It feroaret ek de omjouwing yn it wetter, wêrtroch't bygelyks seeforellen en salmen gjin aakes mear lizze kinne.

"In Nederland stikt het van de stuwen en gemalen, omdat we voor een groot deel onder zeeniveau liggen. Het kan dus ook bijna niet anders, je kunt die dammen er niet zomaar uithalen." Dy barriêres binne der al langer, mar dochs rûn it tal fisken noch hurder werom as Berkhuysen tocht hie.

Fiskmigraasjerivier is ynternasjonaal foarbyld

Dochs is de Skylger ek foarsichtich optimistysk. Sa dogge ûnder oare Wetterskip Fryslân en it Grinslanner wetterskip Hunze en Aa's goed wurk. "Ze doen ongelooflijk veel om het water weer toegankelijk te maken, bijvoorbeeld door vispassages te bouwen of door stuwen weg te halen die geen functie meer hebben. En in Fryslân hebben we een vismigratierivier die bij de Afsluitdijk wordt gebouwd. Dat is een supergoed, internationaal voorbeeld van hoe je het kunt doen."

Sa moat de fiskmigraasjerivier wurkje: