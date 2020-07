De brêge by it buorskip Skûlenboarch tusken Eastermar en Jistrum hat te krijen mei in steuring. De brêge giet oer it Prinses Margrietkanaal. Neffens Rykswettersteat hawwe monteurs alles op alles set, mar der koe net foarkommen wurde dat tiisdeitejûn noch hieltyd sprake wie fan in steuring. It ferkear oer de dyk moat omride.