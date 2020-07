Skilderij Rembrandt bringt 14 miljoen op: selsportret mei Frysk rântsje?

Rembrandt hat it makke doe't er noch mar 26 jier âld wie. Hy hat in swarte hoed op mei in wite kraach. Der binne net in soad oare portretten wêrop't de bekende skilder sokke nette klean oan hat. It ferhaal giet dat Rembrandt him presintearje woe as in boarger dy't it goed foarinoar hie.

Maklik nei Fryslân te stjoeren

Mooglik soe hy himsels sa skildere hawwe om de famylje fan Saskia derfan te oertsjûgjen dat hy in goeie partij wie foar de jonge Saskia. Bysûnder is dat it paniel mar 22 by 16 sintimeter is. Mei dat formaat soe it goed nei Fryslân te stjoeren wêze, sa giet it ferhaal. Rembrandt en Saskia hiene inoar moete yn Amsterdam en koene inoar fia in neef fan Saskia, Hendrick Uylenburgh, dy't keunsthanneler wie.