Helmholt fersteviget kopposysje mei fierljepwinst yn Winsum

It is foar Helmholt syn tredde oerwinning yn fjouwer wedstriden. Dêrmei liket in rentree yn de earste klasse net lang mear op him te wachtsjen.

Poiesz wint by froulju

By de froulju wûn tiisdeitejûn Maureen Poiesz fan Snits, dy't dit jier nei inkelde jierren ôfwêzigens ek har rentree makket. Sy kaam ta in ôfstân fan 14.40 meter. Tessa Kramer en Anna Kramer fan It Heidenskip makken it poadium kompleet.

De deititel by de junioaren gie nei Hindrik Westra fan Burgum. By de jonges wûn Wisse Broekstra fan Tsjummearum mei in kreaze sprong fan 17.18 meter. De winst by de famkes pakte Iris Wijbenga fan Heech.