Zonderland oer misstannen yn turnwrâld: "It rezjym wie doe folle stranger"

De Fryske turner hat wol sjoen dat jonge turnsters te hurd oanpakt waarden. "Der waard grif oanjûn wat wol en net goed wie, somtiden waard der raasd. Der wie in soad fokus op it gewicht fan de froulju. Ik haw wolris tocht: 'No, ik hoech letter myn dochter net op turnjen. Te heftich. Mar no tink ik der oars oer."

"Stranger by de famkes"

Der wiene wol ferskillen tusken jonges en famkes. "By de famkes wie it stranger. By de jonges, yn deselde hal, wie it wat mear ûnbefongen. Fansels wie it hurd wurkjen en waarden je stimulearre om altyd krekt wat mear te jaan. Misstannen haw ik net sjoen, net by ús klup en foar safier't ik sjoen haw ek net by oare klups."

"In oare tiid"

Zonderland fynt de ferhalen dy't op dit stuit nei bûten komme heftich. "Dúdlike sinjalen dat it doedestiids net goed wie. Oft ik dy ferhalen ken? Spesifike details net, mar ik bin ek hast tritich jier lyn oplaat. Dat wie in oare tiid as no, it rezjym wie doe folle stranger."

De Fryske turner hopet net dat de sport te lijen hat fan de opskuor. "It byld dat no ûntstiet is dat it allegearre ferkeard en min is. Wêr it om giet, is dat de turnsters it sa belibbe hawwe. Mar foar de moaie ferhalen is efkes gjin omtinken. It byld dat dit normaal is yn de turnwrâld, komt net oerien mei myn ûnderfining."

Neffens Zonderland moat de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) no ferantwurdlikens nimme. "Der wurdt no hiel bot wiisd nei persoanen dy't wat ferkeard dien hawwe. It wie in kultuer, by ferskate klups." Mar ek âlden moatte witte wat der yn de sporthal bart, fynt hy.