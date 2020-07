Koade oranje foar Barcelona: hoe is it foar in Fries om dêr no te libjen?

Dat der minder fakânsjegongers nei Barcelona geane, hat neffens Russchen hiel wat gefolgen. "Het is een enorme dreun voor het toerisme in deze stad. Het toerisme naar Barcelona maakt ongeveer 20 procent van het toerisme van het gehele toerisme in Spanje. Het negatieve reisadvies betekent dat heel veel mensen niet meer gaan. Eerder Engeland al, nu Nederland, vandaag ook Duitsland. Dit jaar is helemaal verloren voor het toerisme."

Drokke plakken mije

Sels fernimt der net iens folle fan. "We doen gewoon wat we normaal doen. Als je een mondkapje op doet, afstand houdt en handen wast, dan is her niet direct gevaar. De uitbraken zijn vooral in gebieden met veel seizoenswerk, zoals in Lleida waar veel tuinbouw in kassen is. Hier ook, maar dat zijn met name plekken met jongeren, evenementen, concerten en stranden. Dat probeer ik te vermijden. Sinds vorig weekend is al het nachtleven, zoals discotheken en dancings, weer verboden. Het strand mag nog wel, maar af en toe wordt een strand ontruimd, omdat mensen te dicht op elkaar zitten. Dat is ook zo met tuinbouw, daar zijn mensen die dicht op elkaar zitten en dicht bij elkaar wonen en slapen. Dan komen er uitbraken."

Dochs wol er it ek wer net oerdriuwe. "Ik denk niet dat het hier veel erger is dan op andere plekken op de wereld. Maar goed, regeringen zijn heel huiverig om mensen hier naartoe te sturen. Voor Nederland is het voor alleen Barcelona en Lleida code oranje."

Underskatting en te min gearwurking

Russchen is net te sprekken oer de oanpak fan it firus troch it regear. "Ik geloof dat 95 procent van de bevolking ontevreden is over hoe de Catalaanse regering de Covid-crisis aanpakt. Je ziet nu dat Madrid het beter doet dan Catalonië, een paar maanden geleden was het nog andersom. Al krijgt Madrid nu ook een mondkapjesplicht. Je ziet een gebrek aan samenwerking tussen Madrid en Catalonië. Dat is al lang een probleem. Men wisselt informatie niet uit en men heeft de tweede golf zwaar onderschat. Die had men niet in de zomerperiode verwacht. Er is in Catalonië twee maanden lang geen gezondheidsminister geweest, juist in het hoogtepunt van de crisis. Dat zijn managementfouten en wijst op onderschatting."