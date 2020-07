De Bildtse Post krimpt flink yn troch coronakrisis

Haadredakteur Gerard de Jong: "It is fansels in besuniging. Krekt as in hiel soad oare bedriuwen fernimme wy de coronakrisis echt wol. Fan de iene op oare dei koene bygelyks restauranten net mear advertearje, de snackbar ek net. Lokale ûndernimmers waarden direkt rekke troch de krisis en koene by ús gjin advertinsje mear kwyt."

Minsken bûten it fergeze gebiet kinne noch wol in abonnemint op de krante nimme. De Bildtse Post hat sa'n 1.600 abonnees en dat is yn de coronatiid sels wat tanaam.

Needsaak is minder grut

De Jong fynt it wol spitich dat se de fergeze krante net mear ferspriede kinne yn in grut gebiet. "De Bildtse Post is ea ûntstien op It Bilt, mar benammen yn de jierren 90 en 2000 hiene wy in soad supermerkadvertearders. We hiene hast eltse wike wol seis pagina's fan wat supermerken. Dy woene graach in grutter ferspriedingsgebiet, mar no hawwe se allegear in eigen blêd. Dan is de needsaak om mei in fergeze edysje te kommen yn san'n grut gebiet ek wat fuortfallen."