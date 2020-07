Coronafirus betsjut de ein foar Túnkafee yn De Kruidhof

Dirk Koopmans fan it túnkafee leit út wêrom't it inisjatyf de holle net boppe wetter hâlde kin. "Eigenlijk is het een bedrijf waarbij de omzet voor het grootste gedeelte in de zomer wordt gedraaid. Een gedeelte door de passanten bij De Kruidhof, maar ook groepen en partijen. Familiefeesten, trouwerijen en dergelijke. Maar vanwege de 1,5 meter afstand is bijna niets meer mogelijk. De maximale aantallen zorgen dat je de benodigde omzet om te draaien niet kunt halen."

"Alles wat is opgebouwd, ineens kapot"

Koopmans hat der muoite mei dat it dien is mei it kafee. "Vier jaar geleden ben ik met het tuincafé begonnen. We hebben genoeg reserves om een rustige winter door te komen of een slechte maand te overbruggen. Maar zoals het met het coronavirus gaat, dat had ik niet voorzien. Het is vooral lastig om te zien dat wat je in de afgelopen vier jaar hebt opgebouwd, ineens kapot gaat. Ik denk dat zolang de 1,5 meter samenleving doorgaat, een ander er ook geen brood aan kan verdienen."

Aldergeloks bliuwe de fêste gasten noch oant de 30ste. "De trouwe gasten blijven komen, dus tot 30 augustus blijven wij er ook voor gaan. De aardigheid is er wel af, maar de dankbaarheid van de vaste bezoekers maakt veel leed goed."