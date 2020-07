Hieltyd mear âlderein ferstjerre nei fytsûngelok

It tanimmen fan it tal ûngelokken hat fan dwaan mei twa dingen, fertelt Sipke van der Meulen fan it Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid yn Fryslân. "Wy krije mear 70-plussers yn Nederlân, ek yn Fryslân fansels. Dêrneist hawwe minsken mear frije tiid en stappe se mear op de fyts. De fyts is in 'balansvoertuig', en dat is altyd lêstich. Mei de opkomst fan de e-bike fytse minsken ek folle mear kilometers dus je bleatstelling oan de gefaren fan it ferkear is ek folle grutter," leit Van der Meulen út.

Dat mear minsken op in elektryske fyts stappe is in winst foar de sûnens, mar it is ek in risiko. "Minsken binne sportyf, minsken bliuwe sûn, minsken bliuwe fit, mar dat smyt ek in risiko foar de ferkearsfeiligens op en wy moatte sjen dat risiko te beheinen", fertelt Van der Meulen. Hy fynt it moai om te sjen dat minsken op de fyts stappe, mar soe graach sjen dat minsken foarsichtich bliuwe en net oeral yn de heechste stân fytse.

In blokje om

Yn Ritsumasyl fytst Jan Koopman fan Marsum troch it doarp, hy docht in blokje om op syn e-bike. Koopman is 86 jier en neffens him kin hy de elektryske fyts noch 'prima' hantearje. "Ik ryd wolris te hurd hear, dan sizze se wolris dat ik in helm op dwaan moat, mar dêr bin ik noch net oan ta," seit Koopman.

Hy is ek net in foarstanner om de snelheid fan de fyts te beheinen. "Sy hawwe it der wolris oer dat de snelheid fan 25 nei 20 moat. Dat sjoch ik leaver net, se kinne him better opfiere", laket der. Wol sjocht hy dat it ek mis gean kin. "By it tunneltsje hjir ûnder Ljouwert kin it wol gefaarlik wêze, lêst moast ik efkes ien beetpakke". Dochs hat Koopman alle betrouwen yn in feilige rit. "Je moatte wol foarsichtich wêze, mar dat moatte je altyd".