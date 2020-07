Gordykster krijt selstraf en tbs om't er syn âldere buorfrou lestich foel

De buorfrou fielde har twongen de doarren op slot te dwaan en wie somtiden sa benaud, dat se harsels opsleat yn de sliepkeamer. "Ze voelde zich niet meer veilig in haar eigen woning", seit de rjochtbank. Ferskate fersiken om de buorfrou gewurde te litten en in petear mei de wykagint holpen net, de Gordykster bleau syn buorfrou lestichfallen.

Al faker feroardiele

De man is minder tarekkenber. Hy hat in ferstanlike beheining en hat psychyske problemen. Neffens de rjochtbank hat er net yn de gaten wat de gefolgen fan syn dieden binne. Hy is faker feroardiele foar stalking. Yn april 2010 feroardiele de plysjerjochter him ta in selstraf fan in jier, omdat er syn buorren hielendal gek makke troch op de minste mominten tsjin de muorren te bonken.

Doe al stie de Gordykster net iepen foar in behanneling of begelieding en dat is noch hieltyd sa. De rjochtbank sjocht as iennige oplossing om him in twongen behanneling dwaan te litten. Nei fjouwer jier wurdt sjoen hoe't it fierder moat mei de Gordykster. Hy moat ek 1.000 euro smertejild oan syn buorfrou betelje.