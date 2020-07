Fries Scheepvaart Museum krijt romantysk houliksboerd út 1828 skonken

It giet om de man Tjalling Siebrandus van der Leij (1801-1868). Dizze Van der Leij waard yn 1824 beneamd ta sekretaris fan de gritenij Doanjewerstâl (hjoed-de-dei yn De Fryske Marren). Ek wie er notaris yn it arrondissemint Snits, mei Langwar as stânplak. Dêr wenne er mei syn earste frou Tjeerdje Walles Oppedijk (1800-1826), mar al in jier nei it houlik ferstoar Tjeerdje yn it kreambêd.

Houliksjacht

Yn 1828 hie Tjalling lykwols in nije frou fûn: Trijntje Freerks de Jong (1807-1846). Sy wie in boerefaam fan Teroele. Op de houliksdei waard Trijntje mei it Fryske jacht De Snelheid fan hûs helle. It jacht waard gewoanwei brûkt om lynkoeken nei boeren te bringen. Efter op it roer wie spesjaal foar de troudei it boerd fêstmakke. Tjalling en Trijntje krigen úteinlik tsien bern.

It houten boerd is altyd yn de famylje Van der Leij bleaun. In betoerpakesizzer fan Tjalling van der Leij hat it boerd no skonken oan it Fries Scheepvaart Museum.