Offisier: 'Ekstreem soad geweld brûkt by mishanneling Dokkumse'

De frou hie neffens de offisier 'zwaar letsel aan het hoofd'. Yn it sikehûs waarden trije skedelfraktueren konstatearre. "De harsens leine iepen", seit De Graaf. De dieder hat nei alle gedachten gebrûk makke fan in skerp foarwerp. Doe't de plysje oankaam by it hûs, rûn it bloed ûnder de garaazjedoar troch, seit de offisier. De bewenster lei yn de garaazje, neffens De Graaf 'in shock'.

Dochter lei noch yn it hûs

Oan de hân fan de bloedspoaren yn de wenning konkludearre De Graaf foarsichtich dat de frou oan de hieren fan de keamer troch de keuken nei de garaazje sleept is. De dieder hie it gebou yn 'e brân set, wylst de 3-jierrige dochter fan it slachtoffer noch yn it hûs lei. In bank wie yn 'e brân stutsen en hat noch oeren lang neirikke.