Rykswettersteat fisket in ôfbrutsen roer út it wetter by slûs Terherne

Rykswettersteat hat moandei by de slûs fan Terherne mei in spesjale pikheak de boaiem ôfsocht. De organisaasje hie nammentlik in melding krigen dat der by de slûs in obstakel lizze soe. It die bliken dat it om in grut roer dat twa ton swier is gie, dat ôfbrutsen is.