"Dacron is knetterdoek, it is sa stevich en hurd"

Foar seilmakkerij Molenaar wie it net in grutte oerstap, mar it kostet wol mear tiid om se te produsearjen, fertelt Jaap Jongsma. "We wurkje al hiel lang mei dacron, ek foar oare skippen. We seagen dat wol as in foardiel. Katoen koest gewoan oer it masineblêd hinne dwaan, mei dacron is it krekt wat oars."

Skûtsjesjoernaal

Yn it Skûtsjesjoernaal fan tiisdei 28 july binne Allard Syperda en Klaas Westerdijk te gast. Sijperda wie skipper yn de IFKS en yn de SKS. Klaas Westerdijk is de jongste skipper ea yn de SKS. Hy stjoert op it de skûtsje de Heale Moanne.

De oade oan it skûtsjesilen komt fan Marije Roorda.