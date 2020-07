Simmerblog: Simmer yn Wytmarsum

"Wytmarsum is in echt sportdoarp", seit Klaas Haitsma. Hy is hast 70 jier en wennet al dy tiid al yn it doarp. "Hjir wurdt in soad dien yn it ferieningslibben." De keats- en fuotbalferienings ha de namme fan in bekende âld-ynwenner: Pim Mulier, ien fan de grûnlizzers fan de moderne sporten. Haitsma is sels ek aktyf: hy is foarsitter fan de Jou de Boules-feriening, hat frijwilliger west by ferskate oare ferienings en lid fan it doarpsbelang.

Der is yn de rin fan de jierren wol wat feroare yn it doarp. "Der binne wol sa'n 80 nijbouhûzen bykaam", fertelt Haitsma. "It doarp is dus wat groeid. Benammen doe't we hjir in groep asylsikers hiene, doe hie it doarp mear as 1.800 ynwenners. Dêrnei is dat wer wat minder wurden, we sitte no op goed 1.700."