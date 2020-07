Oantroffen lichem yn de Iselmar is fan fermiste man

"Uit identificatie is gebleken dat het inderdaad gaat om de man naar wie wij sinds donderdag op zoek zijn nadat hij overboord was geslagen", fertelt José van Gijsel fan plysje Noard-Nederlân.

It stoflik omskot waard fûn yn 'e buert fan de slûs by Koarnwertersân, troch minsken op in boat. Van Gijsel: "Zij hebben meteen de hulpdiensten gewaarschuwd. Uiteindelijk hebben wij het lichaam met een politieboot kunnen bergen." It lichem waard dêrnei identifisearre en oerdroegen oan de famylje.

Sonarapparatuer

De man wie mei in groep te silen op de Iselmar, doe't er de gyk tsjin de holle krige en oerboard sloech. Der waard fuortdaalks in grutte sykaksje op tou set, mar nei fjouwer oeren sykjen waard dy sûnder resultaat stillein. De syktocht waard letter wer fuortset, ûnder mear mei sonarapparatuer.

De eksakte lokaasje dêr't de man yn it wetter rekke wie, wie bekend, mar dochs smiet de syktocht neat op. Van Gijsel: "We hebben gisteren meteen de familie geïnformeerd. Het is voor hen natuurlijk prettig dat er einde is gekomen aan de onzekerheid."