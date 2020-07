Boargemaster Brouwer makket tegearre mei bern in 'bijehotel'

Fia it projekt 'Natuerlik Ferskaat mei de mienskip' sette de ynstânsjes har yn om it bioferskaat te fergrutsjen yn beamwâlen en tunen yn de Noardlike Fryske Wâlden. "It giet net goed mei ús ynsekten en wy wolle dêr in omslach yn meitsje. Dêrfoar wurkje we gear mei in hiel soad organisaasjes en hâlde we aksjes", leit Henk Pilat fan Stichting Wrâldfrucht út.

Blommegreiden

By dizze aksje gean bern del by boeren dy't ûnder VANLA falle en har ynsette foar de bij troch bygelyks harren beamwâlden en elzesingels te oantrekliker te meitsjen foar de ynsekten en troch blommegreiden oan te lizzen. Pilat: "De boeren sille de bern fertelle wat bijen en ynsekten allegear nedich hawwe."

It is in echt mienskipsprojekt, fertelt Pilat: "Wy wurkje mei allegear frijwilligers: de boargers fan fiif doarpen en de minsken achter boargerinisjatyf Brommels!. Dêr moat it projekt it fan ha."

'Brommelswyfke'

Ek komt it 'Brommelswyfke' del, dat spile wurdt troch Atsje Lettinga fan De Muzykpleats. It is de bedoeling dat de boargemaster tegearre mei har de jongere generaasje entûsjast makket foar it tema bioferskaat.