Coronafirus swingelet ferkeap fakânsjewenten flink oan

Theo Groen fan Wonen aan Water sjocht ek dat de ferkeap tanimt: "Wy sitte mei in portefúlje fan Earnewâld oant Starum en der is écht sprake fan tanimmende belangstelling. Ek yn it hege segmint. Yn in nijbouprojekt by Heech giet it bygelyks om huzen fan in heal miljoen. Dêr ha we sûnt de coronakrisis dochs al wer fiif fan ferkocht."

Ferskaat oan arguminten

In ferskaat oan arguminten soarget foar dizze belangstelling. Skjinne loft, kwealik reistiid nei de fakânsjewenning, ûnwissens oer bestimmingen yn it bûtenlân en relatyf goede rendeminten by ferhier. Groen: "Mar we hearre no ek dat minsken nei harren fakânsjehûs gean om te wurkjen. Troch de krisis is thúswurkjen folle gewoaner wurden, mar dat kin ek yn in moai grut fakânsjehûs."