Lichem oantroffen yn de Iselmar by Koarnwertersân

It lichem waard oantroffen ta hichte fan de slûs by Koarnwertersân. Helpferlieners hawwe it lichem burgen.

Grutte sykaksje

De man wie mei in groep te silen op de Iselmar, doe't er de gyk tsjin de holle krige en oerboard sloech. Der waard daliks in grutte sykaksje op tou set. De plysje hat de ôfrûne tiid ek noch socht mei spesjalisearre materiaal, lykas in sonarboat. Dy sykaksje smiet neat op.