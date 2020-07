Ljouwerter 'coronahoaster' feroardiele ta selstraf

In 43-jierrige man út Ljouwert is moandei feroardiele ta in selstraf fan trije dagen, om't hy in befeiliger mei opsetsin yn it gesicht hoaste hat. De man wie begjin maaie yn in gruthannel yn Ljouwert. Hy wie it der net mei iens dat hy mar mei ien oar famyljelid tagelyk nei binnen mocht, en hoaste dêrop de befeiliger yn it gesicht.