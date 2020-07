Turncoach Van den Berg oer misstannen yn de turnwrâld: "It wie in bizarre kultuer"

"Dy ferhalen binne eins al jierren oan de gong", seit Van den Berg, dy't it nijs oer de misstannen yn de turnwrâld fergeliket mei in heidebrân. "Alle dingen komme no gear: turnsters, de oandacht komt derop, dus der komme hieltyd mear minsken dy't dy dingen út it ferline in kear nei foaren helje. It is dus no net mear in heidebrân, it is in fjoersee. En omdat der yn it ferline noait goed blust is, is it no ek hast net mear te blussen."

Gerben Wiersma

De lieding fan de gymnastykuny KNGU sil dizze wike yn petear mei turntrainers Vincent Wevers en Gerben Wiersma. Dit bart nei oanlieding fan it ferhaal fan âld-turnster Joy Goedkoop, dy't seit dat Wevers har skopte en sloech en dat it trainen ûnder Wiersma wol sûnder geweld gie, mar dochs "onmenselijk" wie. Wiersma komt út Fryslân en is bûnscoach fan de Nederlânske turnsters. Hy rûn eartiids staazje by Tjalling van den Berg.

Neffens Van den Berg is der op It Hearrenfean mei it oanstellen fan Wiersma al in kultueromslach makke. "In jonge coach, út eigen omjouwing, dy't mear op de turnster wie as sintraal, yn stee fan de trainer belangryk en de oefenstof belangryk. Dus it wie eins in moderne coach." Hy fynt it ek te fier gean, om it ferhaal oer Wiersma oan ien turnster op te hingjen.