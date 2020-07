Shorttrackers wer op it iis nei ferstjerren Lara van Ruijven: "We zijn vooral heel moe"

Nei omstannichheden giet it wol goed, seit Rianne de Vries. "It wienen pittige tiden, hiel emosjoneel. Ik bin echt op, fysyk en mentaal." De fokus leit no wer wat mear op it riden, nei it ôfskied en de útfeart. "Ride wie even net mear sa belangryk, mar dat komt wol werom."

Se dielde sân jier lang de keamer mei Lara. "We wienen mear as kollega's." Yn it team prate se der in soad oer.

Besjoch it folsleine ynterview mei Rianne de Vries: