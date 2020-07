Blessearre Jordy van Deelen op syk nei nije klup: "FC Kruisband heeft zich gemeld"

Ynsakte bank

Dat Van Deelen wer ûnder it mes west hat, betsjut dat er it kommende seizoen wierskynlik wer net spylje kin. "Een kruisband daar staat negen maanden voor, dus ja. Ik ben een positieve jongen. Natuurlijk knauwt het wel even, als je hoort dat het moet gebeuren", fertelt de ferdigener út Rotterdam wei, dêr't er wennet.

Benammen de earste wiken nei de operaasje wiene dreech foar him. "Je ligt languit op de bank. De dagen duren zo lang, want je kan niks. De muren komen op je af en de bank is helemaal ingezakt, want je zit altijd in hetzelfde hoekje. ik moet volgend jaar maar een nieuwe bank kopen", laket Van Deelen.

It lestige foar de âld-Cambuurspiler is dat hy no sûnder klup sit. In moanne lyn rûn syn kontrakt yn Ljouwert ôf en trochdat er it ôfrûne healjier blessearre west hat, wie der net in soad belangstelling foar him. Van Deelen: "Er had zich één club gemeld en dat was FC Kruisband."