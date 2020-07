Dirk Jan Reijenga: "Ik hie it no wer presys itselde dien as yn 2017"

Sippy Tigchelaar die fan de jierren 70 ôf ferslach fan it skûtsjesilen. Mei Klaas Jansma fertelde se de minsken thús hoe't it der om en ta gie op de Fryske marren. Se soargen mei foar in grutte populariteit fan de silerij. Acht jier lyn hâlde it duo op, mar de leafde foar it skûtsjesilen is der noch altyd.

Yn de histoaryske reportaazje gean we fierder yn op de orizjinaliteit fan skûtsjes. Der is in spesjale kommisje dy't him dermei dwaande hâldt. De oade oan it silen komt fan Baukje Salverda.