Pasjinten MCL ride mei nije labyrintfytsen tusken oaljefanten en sjiraffen

It binne deselde fytsen dy't ek wol yn de sportskoalle brûkt wurde. Mar yn stee fan inkeld nei in lege muorre te sjen, kinne minsken by de labyrintfytsen in eigen rûte útsykje. Dizze rûte is dan te sjen op in telefyzjeskerm dat foar de fytsen stiet.

De rûten yn it MCL rinne troch bygelyks Snits en Ljouwert, mar ek troch grutte stêden sa as Londen en New York. De pasjinten binne tige wiis mei de fytsen, sa seit pasjint Klaas Abma. "Do kinst troch stedsjes fytse en troch de heide, sjochst allegear nije dingen. Der binne ek bylden by fan natuerparken, mei oaljefanten, sjiraffen en neam mar op. Dêr fytst dwêrst trochhinne, dat is skitterjend."