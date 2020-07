Wurkstraf foar frou dy't guod op Marktplaats ferkocht, mar net levere

It wie net foar it earst dat de frou de fout yn gong. Begjin 2018 waard se al feroardiele foar fertsjustering. Doe hie se goed 15.000 euro fan in miljeubedriuw yn Ljouwert efteroerdrukt. De frou seit dat se ein 2018 definityf ophâlden is mei gokken.

Se hat ek help socht en besiket no fan har skulden ôf te kommen. De rjochter hat dêr yn syn oardiel ek rekken mei hâlden; de frou hoecht net alles werom te beteljen, want dan soene har finansjele problemen noch grutter wurde. Har soantsje soe dêr fral de dupe fan wurde.