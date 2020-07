Skipfeartferkear yn Turfrûte leit stil; Stokersferlaatbrêge is stikken

De brêge kin pas wer iepen, as dy ynspektearre en makke is. Boaten wurde no by Easterwâlde al tsjinhâlden. De ferwachting is dat soks seker oant tiisdeitemiddei let duorret.

De stikkene brêge is in ôffaller foar de Turfrûte, dit jier binne der just in protte ekstra boatsjefarders. It autoferkear kin wol oer de Stokersferlaatbrêge.