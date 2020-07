Skriuwwedstriid om Grutte Pier te betinken; dit jier 500 jier lyn stoarn

Foar de skriuwwedstriid kinne minsken in essay, ferhaal, beskôging, kollum of gedicht skriuwe oer frijheid, it iennige dat foar Grutte Pier telde.

Frijheid

Fragen dy't dêrby helpe kinne, binne: rjochtfeardige Pier syn driuw nei frijheid de wize dêr't er de striid mei oan gie? Is it terjochte dat de Fryske kriichshear, frijheidsstrider, kaper en seerôver fereare wurdt as in folksheld? Hoe is frijheid belibbe troch de iuwen hinne? Hoe sjocht frijheid derút? Binne wy yn 2020 noch wol frij, as yndividu of as groep? Hoe is dat yn Fryslân, yn Nederlân en wrâldwiid?

De sjuery bestiet út de skriuwers Willem Schoorstra en Meindert Bylsma. De priisútrikking is om 28 oktober hinne, de stjerdatum fan Pier, yn Hotel Grutte Pier te Kimswert.

Prizen

Earste priis: tegeltablo besteande út 28 tegels fan Pier, makke troch Sjoukje Tijssen fan FRIEStile te Kimswert. Twadde priis: oernachting yn Hotel Grutte Pier yn Kimswert foar twa persoanen.