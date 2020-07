Mear ôffal wurdt op strjitten Ljouwert dumpt

Dy kontrôles wurde fral dien yn buerten as Heechterp/Skieringen, Oldegalileën en de strjitten om it Fliet hinne, want dêr spylje neffens de gemeente de measte problemen.

Yn 2019 krige de gemeente 1900 meldingen fan ôffaldumping, flink mear as yn 2018. Doe wiene der 1200 klachten. De jierren dêrfoar wie der just sprake fan in delgong fan it oantal meldingen.

Neffens Omrin is it lestich om de minsken dy't yllegaal dumpe op de died te trappearjen. Oer hiel 2019 binne mar in lytse 100 bekeuringen útskreaun.