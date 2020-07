Nije rûte oer it wetter lit de skiednis fan Aldegea, Idzegea en Sânfurd sjen

Far dy Frij! is in nije rûte dy't de skiednis fan Aldegea, Idzegea en Sânfurd sjen lit. De rûte is te sjen yn de app MeAR. "It is de earste oer it wetter. Farst lâns mominten út de oarloch, sjochst bygelyks de plakken dêr't wapens ferburgen wienen", fertelt Tjitske Swierstra, eigener fan MeAR Media, dêr't MeAR Fryslân ûnder falt.