SC Hearrenfean hiert Sieben Dewaele fan Anderlecht

Sportklup Hearrenfean hiert Sieben Dewaele fan de Belgyske ploech Anderlecht. De 21-jierrige Dewaele is in ferdiedigende middenfjilder en wurdt foar ien jier hierd. By Anderlecht hie Dewaele gjin basisplak, mar waard er njonken it middenfjild ek ynsetten as rjochts- en linksback.