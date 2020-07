Gjin nije ûntwikkelingen yn syktocht nei fermiste man op de Iselmar

It wettertafersjochteam op de Iselmar bliuwt nei de fermiste man sykjen. As dêr nije ynformaasje komt, sil de plysje de syktocht wer opskale. De man dy't oerboard sloech, wie mei in groep te silen op de Iselmar, doe't er de gyk tsjin de holle krige en yn it wetter rekke.