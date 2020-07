Kitesurfers fersteure briedende fûgels op sânplaat Het Rif

It is drok op it Fryske wetter. Benammen boatsjefarders en kitesurfers witte ús provinsje goed te finen. Dat fernimme se ek op de eilannen. Net alle wettersporters hâlde har lykwols oan de regels. Op plakken dêr't gjin minsken komme meie, wurde geregeld wettersporters sjoen. Ien fan dy plakken is Het Rif, in sânplaat tusken It Amelân en Skiermûntseach, dêr't kitesurfers de regels oertrêdzje.