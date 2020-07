Persoan rekket ferwûne by brân yn Woodbrookers yn Koartehimmen

Yn behannelsintrum Woodbrookers yn Koartehimmen is moandeitemoarn ien persoan ferwûne rekke by in brân. Dy bruts út yn ien fan de apparteminten. It slachtoffer is fanwegen it binnenkrijen fan reek oerbrocht nei it sikehûs. Yn it appartemint en de omlizzende wenningen is in soad brân- en reekskea.