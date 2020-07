Simmerblog: Simmer yn Gytsjerk

Kees Westra makket hast alle dagen in foto fan it doarp. Sa hâldt er in deiboek by. "It fielt foar my en myn frou Anneke as thúskommen hjir yn Gytsjerk. It is in gesellich en gemoedlik doarp." Westra kaam yn 1978 yn Gytsjerk te wenjen, in doarp dat him net ûnbekend wie, want syn mem is hikke en tein yn Gytsjerk. "Wy ha hjir moaie doarpsfeesten en merken. Sa hat elk doarp yn de omjouwing syn eigen karakter en pluspunten."

Westra seach syn doarp de ôfrûne jierren feroarjen. Sa kaam der in grutte supermerk en waard de kroech ferfongen troch in soarchlokaasje. "It brûst hjir yn it sintrum. Wy ha hjir flink wat flecht op 'e koai as der aktiviteiten organisearre wurde. Mar op dit stuit is it hiel stil fanwege de coronakrisis, wêrtroch't festivals lykas Tryn's Rock net trochgean kinne."