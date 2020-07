De redens kinne wer út it fet: it simmeriis fan Thialf is klear

Nettsjinsteande de foarsizzings foar moai simmerwaar kommend wykein sette se op It Hearrenfean de mûtse wer op. It simmeriis fan Thialf is sûnt moandei it plak foar topreedriders. Langebaanriders kinne fan moandei ôf traine op de 400 meter-baan. It iis bliuwt oant 14 septimber lizzen, as it winterseizoen úteinset. Shorttrackers koene al fan 13 july ôf gebrûk meitsje fan de iisbaan op it middenterrein yn Thialf.